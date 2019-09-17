الإمارات عضو في «دولي مسائل الشطرنج»

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج عضوية دولة الإمارات، ممثلة بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في الاتحاد، وذلك خلال المؤتمر العالمي لوضع مسائل الشطرنج الذي عقد في ليتوانيا.

وبموجب الاعتماد، أصبحت الإمارات العضو رقم 42 في الاتحاد، وأول دولة عربية تنظم بطولة العالم المعتمدة دولياً في حل مسائل الشطرنج على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

ويأتي اعتماد عضوية الإمارات، ممثلة بشطرنج الفجيرة، تثميناً لتبني النادي لمشروع نشر وتطوير رياضة حل مسائل الشطرنج، من خلال تنظيم «بطولة الفجيرة الدولية لحل مسائل الشطرنج 2018»، والتي مهدت لاحقاً لاستضافة وتنظيم «بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج 2019». الفجيرة - وام