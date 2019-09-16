محامية «فيفا» تظهر في اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهدت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة حضور المحامية الفرنسية أودري بروين المستشارة القانونية في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في «فيفا»، لتدافع عن اللاعب المغربي مراد باتنا في قضيته مع نادي الوحدة، الذي قدم احتجاجاً على فسخ تعاقد اللاعب معه من طرف واحد، والغريب أن محامي الوحدة لم يحضر جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة، ما جعلها تؤجل البت في الشكوى إلى 14 أكتوبر المقبل.

وتعد أودري ثاني محامية من «فيفا» تقف أمام اللجان القضائية في اتحاد الكرة، بعد الإسبانية روزاليا اورتيغا محامية نادي الإمارات في قضية سابقة.

وعبرت أودري التي تحضر في المنطقة العربية للمرة الأولى عن سعادتها بتلك التجربة الجديدة، وأشارت خلال جلسة الأمس إلى أن «فيفا» ينحاز للاعبين في مثل تلك الأمور المتعلقة بفسخ العقد من منطلق أن لعب كرة القدم مصدر دخل اللاعب.

واعتبرت أن القضية حُسمت بشكل تقريبي، بمشاركة باتنا في مباراتين مع فريقه الجديد الجزيرة، ويتعلق الخلاف حول كيفية حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة، وتوجد قضية مرفوعة من اللاعب بهذا الشأن، وينتظر صدور قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة.