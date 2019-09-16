الانضباط تغرم طرفي السوبر 170 ألف درهم

المصدر: دبي - العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة طرفي مباراة السوبر شباب الأهلي والشارقة 170 ألف درهم بواقع 70 ألف درهم لشباب الأهلي بسبب أحد مشجعيه، حيث اعتدى على الحكم بعد نهاية المباراة.

كما عاقبت اللجنة نادي الشارقة بدفع مبلغ 50 ألف درهم بسبب نزول عدد من جماهيره إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة والاحتفال مع اللاعبين بالفوز بنيل لقب السوبر.

وقررت لجنة الانضباط خلال جلستها التي عقدت برئاسة المستشار سعيد الحوطي إيقاف لاعب الشارقة الحسن صالح مباراةً واحدة خلاف عقوبة الطرد التي تعرض لها وتغريمه 50 ألف درهم بسبب الاعتداء على عبدالعزيز هيكل لاعب شباب الأهلي.