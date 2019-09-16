فريق أبوظبي يحصد لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2

المصدر: وام

حصد فريق أبوظبي لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 لموسم 2019 بعد نجاحه في التتويج بالجولة الرابعة من البطولة التي أقيمت مساء أمس في مدينة ريبادورو البرتغالية.

وبهذه النتيجة عزز راشد القمزي قائد زورق أبو ظبي صدارته في الترتيب العام للبطولة برصيد 75 نقطة وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة فقط.، وحقق القمزي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ فريق أبو ظبي بعد موسم 2017.

وأهدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبو ظبي الانجاز للقيادة الرشيدة وتوجه بالتهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

قائلاً: "إن أبناء زايد كانوا على الوعد في هذه البطولة" مشيرا إلى أن السباق لم يكن سهلا، لكن القمزي كان مصمماً على أن يحسمه في هذه الجولة وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة البحرية الأمر الذي ساهم في اعتلاء الفريق منصة التتويج.

وأضاف الرميثي: " نسير وفق خطة وضعناها مسبقاً و بشكل يضمن لنا أن نسجل التفوق في كل مشاركة".

ومن جانبه أهدى البطل الإماراتي راشد القمزي اللقب والانجاز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مؤكدا أن دعم ومتابعة سموه الدائم للفريق هو الحافز لحصد الألقاب واحتلال المراكز الأولى دوماً.

وقال: " السباق كان صعباً وواجهت منافسة قوية من البرتغالي دوارتي والليتواني إدجراس لكن لم أعط المجال لأي زورق لتجاوزي وكنت مصمما على أن أنهي المنافسة في هذه الجولة “.

من جهته عبر ناصر الظاهري "راديو مان" راشد القمزي في السباق عن الفخر الكبير لتحقيق اللقب مؤكداً أن عمل الفريق الجاد والمتواصل طيلة الموسم أثمر أجمل وأروع حصاد بالوصول إلى اللقب قبل نهاية الموسم بجولة كاملة، حيث قال الظاهري أن وقفة الفخر للقمزي كانت التوشح بعلم الإمارات على منصة التتويج والهتاف باسم الإمارات أمام الحشود الغفيرة من الجماهير.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للرياضات البحرية سيعلن خلال أيام المدينة المستضيفة للجولة الخامسة والختامية من البطولة.