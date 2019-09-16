إصابات.. أحالت نجوماً إلى الاعتزال المبكر

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

تعد الإصابات المتكررة للنجوم في الملاعب كابوساً يهددهم بالاعتزال المبكر، وتشهد الملاعب العالمية العديد من إصابات نجوم «المستديرة» التي تهدد مشوارهم وقد تقضي على أحلامهم وتبعدهم عن المستطيل الأخضر مبكراً، وفي كرة القدم الإماراتية، توجد نماذج ابتعدت عن اللعبة لظروف الإصابة، ما أحالها إلى الاعتزال المبكر، أبرز هذه النماذج الشقيقان فاروق وفهد عبد الرحمن نجما المنتخب والوصل، وراشد مرزوق نجم النصر، والمتألق العيناوي عبدالحميد المستكي، ونجوم آخرون كانت الإصابة أحد أسباب اعتزالهم اللعبة إلى جانب التقدم في السن أمثال النجوم، عبد الرزاق إبراهيم «الأهلي»، وعلي ثاني «الشارقة»، وعلي حسن وناصر خميس «الوصل».

وكان أهم أسباب اعتزال فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا والوصل السابق هو تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 1986، ما اضطره للعلاج لفترة طويلة استمرت 5 أشهر، حيث ذهب إلى إنجلترا ثم نصحه طبيب المنتخب في ذاك الوقت مصطفى عبيد بالعلاج في أمريكا ، وتكفل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل بعلاجه، حيث كللت العملية بالنجاح، لكنه تعرض لإصابة ثانية في الركبة ففضل الاعتزال.

ويقول فاروق عبد الرحمن: نوعية التمارين والعنف في الملعب وعادات الأكل والسهر عند بعض اللاعبين، أحد أهم أسباب وقوع إصابات الملاعب التي يتعرض لها اللاعبون الخليجيون.

كسر مضاعف

واعتزل فهد عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق بسبب كسر مضاعف في القدم، بعد مشاركته في مونديال 1990، حيث كان فريقه يخوض مباراة لقاء ما قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليتعرض لإصابة عن طريق أحد مدافعي الفريق المنافس ليشير الأطباء عليه بضرورة وضع قدمه في الجبس لمدة 6 أشهر.

ويحكي فهد عبد الرحمن عن الإصابات التي تعرض لها قائلاً: تعرضت لـ 14 إصابة على مدار مشواري تنوعت بين نزيف في الأذن وضربتين تحت العين، وكسر في اليد والضلوع وشرخ في القفص الصدري، بالإضافة إلى غضروف الركبة والكسر المضاعف في الرجل، الأمر الذي يجعل حياة لاعب الكرة المعتزل بسبب الإصابة صعبة نظراً لكثرة العمليات في جسمه.

ألقاب

وحقق الكابتن عبد الحميد المستكي لاعب العين السابق مع الزعيم عدداً لا يستهان به من الألقاب من بطولات الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر حتى اعتزل في عام 1993 بسبب الإصابة، كما اعتزل نجم نادي النصر راشد مرزوق وهو في أوج توهجه، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعمر 19 سنة، ثم عاودته الإصابة بعدها بأربع سنوات ليعتزل اللعب بعمر 25 سنة.

أشهر الإصابات

تعد أشهر إصابات لاعبي كرة القدم هي: تمزق الرباط الصليبي الأمامي، والشد العضلي، وبلع اللسان، والتواء الكاحل، كسور العظام وخلع المفاصل، ومنها مفصل الكاحل ومفصل القدم وكسور الكاحل، والتمزق العضلي، وإصابات عظام الرأس والجمجمة التي تحدث بسبب التصادم القوي والسقوط على الرأس.