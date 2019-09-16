السفير السوداني في الدولة.. رياضي ومشجع «جزراوي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يرى محمد أمين الكارب سفير السودان لدى الدولة، أن الرياضة جزء من العمل الدبلوماسي، وأن هنالك رابطاً قوياً بينهما، مستدلاً على أنه عندما حضر إلى أبوظبي لتولي أعباء منصب السفير، حرص على التواصل مع ناديي الوحدة والجزيرة باعتبارهما فريقي أبوظبي، والأقرب إليه، مبيناً أنه وجد تعاوناً كبيراً من نادي الجزيرة بعكس الوحدة الذي سعى لخلق علاقة معه لكن دون أن يكون هنالك تجاوب من الإدارة، وقال: التقدير الكبير الذي وجدته في نادي الجزيرة جعلني محبا ومشجعا له، لدرجة أنني أحضر بعض مبارياته من داخل الإستاد وأحياناً عبر التلفاز، وأنا متابع جيد للدوري الإماراتي، كما أحضر بعض المناسبات التي توجه لي فيها الدعوة من قبل إدارة نادي الجزيرة، ما أود قوله أن قناعاتي بالرياضة جعلتني أبادر بالتواصل مع الأندية لأن ذلك من ضمن عملي.

وكشف محمد أمين الكارب أنه مارس الرياضة على مستوى الأحياء والمدارس ولعب كرة القدم والكرة الطائرة، كما يتابع الدوريات الأوروبية التي يهتم بها أبناؤه في المنزل.

ويؤكد سفير السودان لدى الدولة أن الرياضة تمثل أحد الأبواب الكبيرة للدبلوماسية أو العمل السياسي، معتبرا أن الرياضة كانت وما زالت أحد الأسباب التي ساهمت في تقوية العلاقات بين الإمارات والسودان منذ أيام المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، من خلال مشاركة العديد من اللاعبين والمدربين السودانيين في الدوري الإماراتي وفي عدد من المناشط الرياضية الأخرى.

احترام

وقال محمد أمين الكارب إن الرياضة والسياسة تتلازمان وسط احترام واضح، مشيرا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لديه قوانين صارمة في هذا الاتجاه تمنع التدخل السياسي في شؤونه.

وأضاف: الرياضة تقرب بين الدول عندما تفرقها السياسة، والتاريخ يشهد أن مباراة كرة قدم جمعت بين فريقين من أمريكا والصين كانت بداية التعاون بين البلدين بعد فترة طويلة من الخلافات. وأكد سفير السودان لدى الدولة على الدور الإيجابي للرياضة، سواء سياسيا أو دبلوماسيا أو صحيا، مؤكدا أن الرياضة بمختلف ألعابها لا غنى عنها، وأنها الملعب الأجمل الذي يجتمع فيه العالم.

سوبر

كشفت مباراة السوبر السوداني التي جمعت الهلال والمريخ العام الماضي، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة، عن اهتمام السفير محمد الكارب بالرياضة من خلال تواجده المستمر مع بعثتي الناديين ونقاشه الرياضي في الكثير من القضايا الرياضية، وفتحت تلك المباراة علاقات واسعة بين الرياضيين والسفير محمد أمين الكارب.