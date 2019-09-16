«سمعة» يعود لتدريبات «العنابي»

المصدر: أبو ظبي - محمد صادق

ينتظم إسماعيل مطر، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في تدريبات «العنابي»، استعداداً لمواجهة الفجيرة الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري ، كما ينتظم الدوليون محمد الشامسي ومحمد برغش وخليل إبراهيم في التدريبات، فيما يخضع حمدان الكمالي لعلاج مكثف بطموح اللحاق بالمباراة الأولى.

وعاد «سمعة» إلى أبوظبي، أمس، بعدما خضوعه لفحوصات طبية دورية في ألمانيا،للاطمئنان على سلامته، خاصة بعدما تعرض لإصابة عضلية غيبته عن مباراتي الشارقة وبني ياس في كأس الخليج العربي. وينتظر الجهاز الفني للعنابي،التقرير الطبي لإسماعيل مطر، للتعرف إلى مدى تعافيه التام من الإصابة، وتجهيزه من أجل اللحاق في بمباراة الفجيرة.