أفضل حكم.. «ممنوع» من الاعتزال

المصدر: دبي - العوضي النمر

الرغبة الشخصية في اعتزال التحكيم لظروف متعددة، وضعت حمد علي يوسف، أفضل حكم بالموسم الماضي، تحت ضغوط متعددة، ما بين الاستمرار في التحكيم ، أو التفرغ لأعبائه الشخصية.

وفي جلسة أخوية مع مدير إدارة الحكام علي الطريفي، تم وضع العديد من الحلول التي تضمن عدم خسارة التحكيم الإماراتي لحكم متميز، وفي الوقت نفسه، وضع الحلول للتغلب على الظروف التي تحول دون استمراره. وأمام تذليل كل المعوقات، لم يكن أمام حكمنا حمد يوسف، إلا اتخاذ قرار الاستمرار في التحكيم «محلياً»، خلال الفترة المقبلة، مع الاعتذار عن عدم الاستمرار في القائمة الدولية، مفضلاً المصلحة العامة، لمنح فرصة لعنصر شاب، مثل أحمد عيسى درويش، لينال الشارة الدولية، ولينجح حمد يوسف، أفضل حكم، في النهاية، في هزيمة ضغوط الاعتزال.