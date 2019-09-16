كاميلي يراقب بطل السوبر من استاد آل مكتوم

المصدر: خورفكان- محمد فضل

شوهد البرازيلي باولو كاميلي مدرب فريق خورفكان لكرة القدم داخل استاد آل مكتوم بنادي النصر، خلال مباراة السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي، والتقطت إحدى الكاميرات التلفزيونية لقطة للمدرب كاميلي وهو يرصد تحركات لاعبي الشارقة، مدوناً عدة ملاحظات عن أبرز نجوم الفريق الذي سيواجهه في افتتاح مباريات خورفكان بدوري الخليج العربي الخميس المقبل، وتعد المباراة ديربي وكلاسيكو من نوع خاص بين فريقين من الشارقة، ومتوجان بآخر ألقاب الموسم الماضي، بعد تمكن خورفكان من التتويج بدرع دوري الدرجة الأولى، والشارقة بدرع دوري الخليج العربي، وينتظر أن تحظى المواجهة بإقبال جماهيري كبير.