كواس يتغلب على أحزانه بتدريبات النصر

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

غالب براندلي كواس أحزانـه على وفاة جارزينيو بيتر، حارس مرمى منتخب كوراسا، أحد أصدقائه المقربين، وانتظم كواس في تدريبات النصر استعداداً لمواجهة الوصل في الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم الجمعة المقبل.

وكشف كواس أن بيتر كان يتحدث إليه قبل وفاته بساعات قليلة، وأكد أنه يتواصل مع أسرته لمواساتهم والتخفيف عنهم من ألم فقدانـه.

وأضاف: «ليس هناك أشد ألماً من أن تسمع نبأ وفاة صديق كان أقرب من أخ، خاصة إذا ما كان وفياً مثل بيتر، إنه شخص طيب ولم تبقَ سوى الذكريات الجميلة التي جمعتنا في المنتخب والدعاء له في قبره، سنلعب من أجله دائماً ولن ننساه».



وأكد كواس أنه رغم حجم هذه المأساة، فإنه سيوجه تركيزه لفريقه النصر والاستعداد جيداً لمباراة الوصل المهمة في بداية مشوار الدوري.

وتوفي جارزينيو بشكل مفاجئ، قبل مباراة منتخب بلاده أمام هايتي بساعات قليلة، بسبب تعرضه لأزمة قلبية.