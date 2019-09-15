ماجد ناصر يمنع مشجعاً من الاعتداء على حكم السوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

اشاد مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بتصرف الحارس ماجد ناصر، بمنع مشجع منفعل من الاعتداء على حكم مباراة كأس السوبر، مشيراً الى أن تصرفه يُعبر عن الروح الرياضية ووجه الشكر للكابتن ماجد على هذه الروح.

ونقل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على "تويتر" عن بن غليطة قوله : "تصرف الحارس ماجد ناصر الخاص بمنع مشجع منفعل من الاعتداء على الحكم ، تصرف يُعبر عن روحه الرياضية .. شكراً كابتن ماجد على هذه الروح".

وأضاف: "ما قام به أحد الجماهير بعد نهاية المباراة أمر مرفوض ويجب على الأندية مراجعة تصرفات جماهيرها وتثقيفهم على اعتبار أن المدرجات للمتعة وليست للعصبية والعنف".