العين يستهدف الألقاب بالخبرة وروح الشباب

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يبدو أن العين يخطط للوصول إلى غاياته باعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، معتــمداً على روح الشــباب المدعمة بالخبرة، بداية من إدارة شركة الكرة، التي يقف علــى رأسها الدكتور الشــاب محمد راشد مطر الدرمكي، والجهاز الفني يقوده الكرواتي إيفان ليكو البالــغ (41 عاماً)، فيما يوجد في قائــمة العــين الرسمية 20 لاعباً، تتراوح أعمارهــم من 19 إلى 27 عاماً، ولعب منهــم في التشكيلة الأســاسية 14 لاعــباً، هم المهاجم التوغــولى لابا كودوجو، (27 عاماً)، وجمال معــروف (27 عاماً)، والجزائــري مزيان (25 عاماً)، بالإضافة للصربي أندريجا رادوفانوفيتــش، (18 عاماً)، وأحمد برمان (25 عاماً)، ونادر يحي (21 عاماً) ومحمد علي شاكر (22 عاماً)، وسعيد جمعة (21 عاماً)، ومحمد خلفان (21 عاماً)، وسالم عبد الله (21 عاماً)، ومحسن عبد الله (24 عاماً)، وريان يسلم (25 عاماً)، إلى جانب الفرنسيين عمر يسن (19 عاماً) وإدريس مزاوياني (19 عاماً)، اللذين تعاقد معهما النادي أخيراً، قادمين من نادي باريس سان جيرمان.

دعم

ويدعم جهود هؤلاء الشباب، كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة، بقيادة الحارس العالمي خالد عيسى، ومخضرما الدفاع إسماعيل أحمد ومهند العنزي، فضلاً عن محمد أحمد، وبندر الأحبابي، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد فائز، والياباني تسوكاسا شيوتاني، والمهاجم البرازيلي كايو كانيدو.

تحضيرات

وفي السياق، تابع الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية، استعداداً لأولى مباراياته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي يستضيف فيها فريق نادي اتحاد كلباء 20 سبتمبر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد، واكتمل عقد الفريق مساء أمس، بعودة اللاعبين الدوليين بعد الفراغ من مهمتهم مع منتخبنا الوطني لكرة القدم.

فيمــا أكد الدكتور جوريــكا راكيــتش طبيب فريق العين، أن الإصابة التي تعــرض لها اللاعب الصربي أندريجا رادوفانوفيتش، عبارة عن جرح صغير في أصبع القدم، ولن تمنعه من الوجود مع الفريق في التدريبات.