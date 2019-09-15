«الصقور» يختتم معسكر بلغاريا

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى الدولة، بعد إقامة معسكر تدريبي ناجح في بلغاريا، استعداداً لاستحقاقات الموسم الكروي الجديد، واستمر المعسكر الذي انطلق بتاريخ 21 أغسطس الماضي وحتى 13 سبتمبر، وترأس البعثة باسم عبد الله الشامسي، وسيخلد الفريق للراحة لمدة ثلاثة أيام قبل مزاولة التدريب، مساء الثلاثاء المقبل، وكان من المقرر إقامة مباراة ودية أمام فريق كيرلا الهندي بتاريخ 20 المقبل، إلا أن الفريق الهندي اعتذر عن اللقاء، وخاض الفريق 4 مباريات ودية هناك، حيث لعب أمام فريق ناديجدا وفاز فيها بنتيجة 7 أهداف نظيفة، وكانت المباراة الثانية أمام بيرين رازلوج وانتهت للصقور بهدف نظيف، وخسر المباراة الثالثة ضد فيتوشا البلغاري أحد فرق دوري المحترفين بنتيجة 5 - 1 وأيضاً خسر المباراة الأخيرة أمام متصدر دوري المحترفين البلغاري ليفسكي صوفيا بثلاثية نظيفة.

انضباط عال

بدوره تقدم باسم الشامسي رئيس البعثة ومدير الفريق بالشكر الجزيل لمتعهدي المعسكر الخارجي البلغاري، الذين وفروا كل متطلبات البعثة وكانوا عنصراً مهماً في نجاح فترة المعسكر، وقد تم تبادل الدروع التذكارية مع الجميع على ما لمسته البعثة من تعاون من جميع المعنيين في معسكر بلغاريا، كما أشاد الشامسي في ختام المعسكر بجهود جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين وإداريين وروحهم العالية وانضباطهم المميز خلال المعسكر، ما يبشر بتقديم موسم يرقى للتطلعات، من جانبه قال عيد باروت مدرب الفريق إن الفريق يتطور فنياً إلى الأمام وتم إنهاء المرحلة الثانية من الإعداد على أكمل وجه وأشاد بانضباط اللاعبين في التدريبات والمباريات، مؤكداً أن لاعبي الفريق ظهروا بصورة طيبة في المباريات الودية، وتقدم المدرب عيد بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي وإلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشركة كرة القدم بالنادي على تواصلهم ودعمهم المعنوي خلال فترة المعسكر وتسهيلاتهم لكل احتياجات الفريق.