زاناردي لجمهور النصر: بحضوركم سنكون أقوى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرّب النصر على أهمية الحضور الجماهيري في لقاء الديربي أمام الوصل الجمعة المقبلة على استاد آل مكتوم، مشيراً إلى أن الجمهور هو اللاعب رقم 1 والسلاح الثقيل في لقاءات الديربي التي يكون الفوز فيها بنكهة خاصة ومختلفة عن المباريات الأخرى، وقال: مباراتنا أمام الوصل، ستكون الاختبار الحقيقي لمدى جاهزيتنا للموسم الجديد ونأمل أن تمتلئ مدرجات استاد آل مكتوم بجماهيرنا المتعطشة لرؤية فريقها منافساً قوياً على اللقب، أقول لهم إننا نحتاجكم جميعاً في الملعب، عليكم بالحضـور وعلينا بالنقاط الثلاث، نعدكم ببذل كل جهودنا من أجل إسعادكم في الموسم الجديد فلا تبخلوا علينا بمساندتكم كما عودتمونا دائماً، من دون شك المباراة قـوية لكن بحضوركم سنكون أقوى.

وأكد زاناردي أن فريقه على أتمّ الاستعداد لانطلاقة الـدوري وأنه يتطلع لتحقيق بداية جيدة في رحلة المنافسة على لقب الدوري، موضحاً أن المباراة على غاية من الأهمية للفريقين وأن الفائز سيحصل على جرعة معنوية قوية للدخول في الموسم، وأضاف قائلاً: مواجهة الوصل تكتسي طابعاً خاصّاً باعتبارها مباراة ديربي، وكل لاعبينا يدركون جيداً معنى الفوز فيها، لقد قمنا بتحضيرات جيدة طيلة الفترة الماضية وسنحاول ترجمة ذلك على أرضية الملعب، وندرك تماماً أننا سنكون في مهمة صعبة أمام فريق متطور قام بتغييرات كبيرة مقارنة بالموسم الماضي.

ظروف مؤثرة

وعبر المدرب البرازيلي عن رضاه عن نتائج الفريق في الجولات الثلاث لكأس الخليج العربي رغم تحقيقه 4 نقاط من أصل 9 ممكنة، مشيراً إلى أن التعادل أمام خورفكان والخسارة من شباب الأهلي نتيجة الظروف التي مر بها الفريق بسبب غياب لاعبين مؤثرين للإصابة وآخرين لارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنيّة وأنه كان من الصعب إيجاد أرضية من التجانس بين لاعبين شباب يشاركون أول مرة في التشكيلة وآخرين يعودون بعد فترة طويلة من الغياب، وقـال: لنفترض أننا حققنا الفوز في كل المباريات السابقة، لا شيء سيتغير، سنواصل العمل بأكثر روح وعزيمة أكبر للفوز على الوصل أو غيره من الفرق الأخرى، لقد استفدنا من مباريات الكأس من خـلال الوقوف على بعض النقائص وإيجاد الحلول.

وأضاف: لكل مسابقة قصة وظروف مختلفة، نأمل أن تكون انطلاقتنا الحقيقية أمام الوصل .

وأوضح زاناردي أنه من الصعب توقع نتيجة مباراة الديربي وأن الفريق الذي سيتحكم في مجريات المباراة ويلعب بهدوء وتركيز والأقل ارتكاباً للأخطاء سينهيها لمصلحته.

جاهزية

وعن فوز النصر تحت قيادته في آخر مباراتين لعبهما ضد الوصل في الموسم الماضي، أكد زاناردي أن كرة القدم لا تعترف إلا بحقيقة الملعب والجاهزية التامة للفريق وأنه طوى صفحة المباراتين لكنه لا ينسى الفرحة التي أدخلها في قلوب جمهور النصر حينها وأضاف: آمل أن يظهر فريقي باستعدادات أفضل من المباراتين السابقتين اللتين تغلبنا فيهما على الوصل، لكل مباراة قصة وتفاصيلها الخاصة.

وأوضح المدرب البرازيلي أن الدوري بطولة مختلفة وأن كأس الخليج العربي لم تعكس المستوى الحقيقي للفرق، التي عانى أغلبها غيابات كثيرة في صفوفها، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب ستكون مفتوحة بين أكثر من فريق وأقوى بكثير من الموسم الماضي.

مكسب

عن قدرة اللاعبين المقيمين على تقديم الإضافة، أوضح زاناردي أن الموسم الجديد سيشهد بروز بعض اللاعبين المقيمين، ولكن أغلبهم يحتاجون للمزيد من الخبرة نظراً لصغر سنّهم، مؤكداً أن اللاعب المقيم مكسب مهمّ وسيكون له دور واضح في المستقبل، وسيساعد الأندية على إيجاد حلول إضافية في سوق الانتقالات.