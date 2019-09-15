حميد يوسف لـ« البيان الرياضي»: «الإمبراطور» جاهز لموقعة النصر

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد حميد يوسف مدير فريق نادي الوصل في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» أن «الإمبراطور» جاهز لخوض غمار منافسات دوري الخليج العربي هذا الأسبوع، إذ ستكون ضربة البداية مع نادي النصر في ديربي مبكر بين الطرفين.

وأضاف حميد يوسف قائلاً «المباراة الودية التي جمعتنا مع نادي خورفكان وانتهت لصالح الأخير هي للوقوف على مدى استعداد الفريق للدوري، ومعالجة بعض النقاط، وأنا أرى أن لاعبي الفريق جاهزون لمباراتهم الأولى».

مشاركة

وقال حميد يوسف، إن مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب أشرك معظم لاعبي «الإمبراطور» بمن فيهم العائدون من الاستحقاقات الدولية من مثل علي صالح وعلي سالمين، ما عدا الإكوادوري فيرناندو غايبور الذي وصل إلى الإمارات قبل المباراة وفضلنا إراحته.

خيارات مفتوحة

وعن نية الفريق للتعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، أكد حميد يوسف أن هذا القرار يعود إلى المدرب والجهاز الفني، وكل الخيارات مفتوحة حتى إغلاق سوق الانتقالات.

وعــن مباراتهــم الأولــى في الدوري ضد نادي النصر، توقع حميـد يوسف أن يكون الديربي قوياً جداً، آملاً أن يخرج «الإمبراطــور» بنتيجــة إيجابيــة في بــداية المشوار في الدوري.