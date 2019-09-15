57.5 % يؤكدون تألّق «عموري» مع الجزيرة

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أكد 57.5% من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «البيان»، الأسبوع الماضي، عبر حسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، نجاح عمر عبدالرحمن «عموري» نجم منتخبنا الوطني ولاعب نادي الجزيرة وتالقه مع «فخر أبوظبي»، في حين توقع 42.5 % عكس ذلك.

وناقشت صحيفة «البيان» الموضوع مع قرائها من خلال طرح سؤال محدد مفاده: هل تتوقع نجاح «عموري» مع الجزيرة؟

وكانت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة تعاقدت مع «عموري» لاعب خط وسط العين والهلال السعودي السابق مدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد «عموري» مع العين بنهاية الموسم الحالي والذي أعاره إلى الهلال السعودي في الموسم الماضي، لكنه لم يكمل الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

تفاصيل

وبالعودة إلى تفاصــيل الاســتطلاع، فإن 57% من نســبة المصوّتين عبر حساب البيان على «فيس بوك»، توقعوا أن يعود «عموري» لمستواه الطبيعي محققاً النجاح مع فريقه الجديد كما فعل مع العين فريقه السابق، في مقابل 43% توقعوا عدم قدرة اللاعب على التألق مجدداً، بينما أكد 58% في «تويتر»، عودة اللاعب للتألق، في مقابل 42% يرون خلاف ذلك.

ارتفاع

وتوقع المدرب المخضرم العراقي عبدالوهاب عبدالقادر أن يشهد مستوى الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» نجم منتخبنا الوطني وفريق الجزيرة ارتفاعاً ملحوظاً مع مضي الوقت، مشيراً إلى أن «عموري» شارك قبل أيام مع منتخبنا الوطني في مواجهته ضد المنتخب الماليــزي ضمن التصفــيات المؤهلة لكأس العالم 2022، الأمر الذي يؤكد أن اللاعب في طريقه لاستعادة مستواه المعهود، لكنه بحاجة إلى المزيد من المباريات.

اللعب الأنيق

وقال: يتميز «عموري» بأنه صاحب فكر ويقدم أداء أنيقاً في الملعب وينفرد بتمريراته المؤثرة، فأسلوبه في اللعب لا يعتمد على المجهود البدني، لكنه لاعب فنان وصاحب رؤية ويمثل أحد مفاتيح اللعب المهمة لأي مدرب، لذا يبقى «عموري» إضافة كبيرة للدوري الإماراتي، ونأمل منه أن يعود لمستواه الطبيعي لإمتاع جمهور الجزيرة والكرة الإماراتية.

وأضاف: لا ننسى أن عمر عبدالرحمن شارك في أول مباراة رسمية، ومن الطبيعي ألا يصل إلى مرحلة الجاهزية التامة حيث يحتاج إلى المزيد من الوقت والمباريات وسيرتفع مستواه تدريجياً.