الشارقة بطلاً لكأس سوبر الخليج العربي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

نجح الشارقة في تحقيق لقب كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم وانتهت في وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي.

ولعب الشارقة لمدة 58 دقيقة بـ 10 لاعبين بسبب طرد لاعبه الحسين صالح، الذي أثبتت تقنية الفيديو اعتداءه بالكوع على لاعب شباب الأهلي عبد العزيز هيكل.

وشهدت المباراة أفضلية لشباب الأهلي على مستوى الاستحواذ وإيجاد الفرص، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف، فيما لجأ الشارقة إلى الأسلوب الدفاعي بعد طرد الحسين صالح ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه ونقل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وجاءت سلسلة ركلات الترجيج ناجحة لشباب الأهلي عن طريق أحمد خليل قبل أن يخفق زميلاه لوفانور وفيدريكو كارتابيا، ثم سجل يوسف جابر وليوناردو سوزا، فيما أخفق ايغور كورنادو في الركلة الأولى للشارقة قبل أن يتدارك زملاؤه الموقف ويسجلون 4 ركلات وهم شوكوروف وريكاردو غوميز ومحمد الشحي وريان مندبيز.

ونال الشارقة للمرة الأولى، كأس السوبر في عصر الاحتراف، وتوقف رصيد شباب الأهلي من البطولة عند 4 ألقاب توج بها مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017.