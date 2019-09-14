الجزيرة يواجه النصر العماني بدون مبخوت و«عموري» وخلفان

المصدر: متابعة ـ محمد محسن

يبدأ فريق الجزيرة الأول لكرة القدم مشواره في كأس محمد السادس للأندية الأبطال في الثامنة والنصف مساء اليوم بلقاء النصر العماني على مجمع صلالة الدولي الليلة في دور الـ32، ويغيب عن تشكيل «فخر أبوظبي» الثلاثي الدولي علي مبخوت، عمر عبدالرحمن «عموري»، وخلفان مبارك، الذي فضل الجهاز الفني منحهم راحة فرصة للتعافي عقب المواجهة الأولى للمنتخب أمام ماليزيا في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023.

أكد يورغن ستريبل مدرب الجزيرة أن فريقه قادر على التعامل مع الظروف التي تقتضي غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين من التشكيلة، مبدياً ثقته على تحقيق الفوز مع وجود المهاجم البرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا والمهاجم الشاب زايد العامري ليشكلوا قوة خط الهجوم.

وأضاف: لن نتراجع عن أسلوبنا الهجومي، ونسعى إلى خلق أكبر قدر من الفرص وتسجيل الأهداف من اللحظة الأولى لضربة البداية، وسيدخل لاعبونا الملعب لتحقيق الفوز في مباراة جديدة ببطولة جديدة نشارك فيها.

وأوضح ستريبل أن مواجهة النصر ليست سهلة، قمت بدراسة أدائهم جيداً.

تجانس

وأكد الكرواتي رادان جاسانين مدرب النصر أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة، وقال: نواجه فريقاً قوياً يمتلك عناصر جيدة ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وعملنا خلال فترة الإعداد إلى خلق التجانس بين عناصر الفريق وافتقدنا في الفترة الأخيرة عدداً من اللاعبين المنضمين للمنتخب.

وأوضح أن الانتدابات الجديدة إضافة إيجابية للفريق ولكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق الانسجام، وقال: البحث مستمر عن اللاعـب المهــاري لإحــداث الفــارق.

وتابع: أعرف معظم لاعبي الجزيرة من خلال مشاهدتي للفريق، ومستواه أفضل من الموسم الماضي حيث توجد عناصر جديدة.

جهد

أكد مدافع الجزيرة محمد فوزي أنه وزملاءه مستعدون للتحدي وقال: مباراة النصر مهمة لنا للاستعداد لدوري الخليج العربي، وسنقدم أقصى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية.