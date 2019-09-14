منديز:لدينا أسلحتنا.. وسنستخدمها أمام شباب الأهلي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد ريان مينديز لاعب نادي الشارقة على صعوبة مواجهة فريقه بنادي شباب الأهلي، وقال: «خرجنا من مباراة عجمان بإيجابيات كثيرة وبأداء جيد سيساعدنا في مباراة السوبر». وأضاف مينديز: «المباراة ستكون صعبة للفريقين فنحن أيضاً لدينا أسلحتنا وأساليبنا وسنستخدمها في المباراة حتى نتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة ونحصل على البطولة».

وطمأن لاعب الجناح الدولي لمنتخب الرأس الأخضر الجماهير على مستوى انسجام الفريق مؤكداً: نشعر بالانسجام والتفاهم رغم أن الموسم في بداياته لكننا نلعب كفريق ولدينا العديد من التكتيكات والأساليب داخل الملعب. وتمنى اللاعب أن يتكرر أداء الشارقة أمام «فرسان دبي» الموسم الماضي اليوم ويحقق الفريق البطولة.

