أروابارينا: اللقب للأكثر هدوءاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على صعوبة مواجهة الشارقة اليوم، في مباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم، وقال عن استعدادات «فرسان دبي» للمباراة: «المواجهة هامة بين بطل دوري الخليج العربي، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والفريقان يعلمان جيداً بعضهما، والمهم أن يقدما مباراة قوية، ويستمتع بها الجميع، والإنجاز دائماً ينسب إلى اللاعبين داخل أرض الملعب، وأتمنى أن نكون في حالتنا ونفوز بالمباراة».

وعن جاهزية ثنائي المنتخب إسماعيل الحمادي ووليد عباس لمواجهة السوبر، قال المدرب: «لا أستطيع الحديث عن اللاعبين بأسماء قبل المباراة، يمكن أن يلعبا، ولا توجد غيابات سوى عبد العزيز صنقور ومحمد مانع وحمد سبيل في مرحلة الاستشفاء».

الحظ الأوفر

رد أروابارينا، حول أفضلية الشارقة على شباب الأهلي في الموسم الماضي، وهل يمكن أن يؤثر ذلك على معنويات لاعبي شباب الأهلي؟، أجاب: «المباراة مختلفة تماماً هذه المرة، وسنحاول أن نغير الفكرة، والأكثر هدوءاً وتركيزاً سيكون حظه أوفر، ويبقى المهم داخل الملعب، وسأطالب اللاعبين بالاستمتاع، وتقديم الأداء الأقوى».

وواصل المدرب: «الفريقان لديهما أهداف ولهما طريقة هجومية في الأهداف، لا أعرف ما الذي يمكن أن يحدث اليوم، في أرضية الملعب، ويجب الأخذ بالاعتبار أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الفريقين، متأكد أن الفريقين سيؤديان بشكل راقٍ، ويمكن أن يؤدي أحدهما أعلى من الآخر في بعض لحظات المباراة، وأنا أتمنى أن تكون المباراة على أفضل ما يمكن، ويحقق اللقب الفريق الأفضل».

قوة دافعة

أضاف أروابارينا: «من الجيد أن نحقق لقب السوبر، والذي سيكون استمرارية لتعب ومجهود العام الماضي، وأنا أعتبر تلك المباراة قوة دافعة للفريق، وفي مباريات كرة القدم في الوقت الحالي، صعب الفوز ببطولة في ظل التنافس القوي بين الأندية، والفوز بكأس السوبر، يعطي قيمة للنادي والفريق، وممكن أن نفوز أو نخسر، هذه نتائج في علم الغيب، ولكن الفوز يعطي ثقة كبيرة، ويمنح الفريق معنويات عالية».

وعن إمكانية اعتبار استاد آل مكتوم، فألاً حسناً على شباب الأهلي الذي لم يخسر أي مباراة على هذا الملعب منذ افتتاحه بعد التجديد، قال المدرب: «الحظ يجب أن تسعى إليه وتكافح وكل المباريات مختلفة عن بعضها، وهذا نهائي كبير وأمام فريق قوي هو بطل الدوري العام الماضي، ويجب أن تكافح طوال المباراة، ومن يجتهد يكن فائزاً، والحظ أحياناً يساندك في بعض اللحظات، ولكن ليس دائماً، وعليك أن تكون رجلاً عملياً وتكافح من أجل الوصول إلى هدفك».