قنواتنا الرياضية تقدم وجبة دسمة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون جماهير الكرة الإماراتية ومتابعو قنواتنا الرياضية «دبي وأبوظبي والشارقة» على موعد مع تغطية خاصة ووجبة دسمة، لكأس السوبر، حيث ستمتد فترة البث للحدث الرياضي لأكثر من 12 ساعة، وستعرض قناة الشارقة برنامجاً خاصاً عن الكأس في الواحدة والنصف ظهراً، يستضيف نخبة من الرياضيين والنقاد والحكام. ثم برنامج الخط الرياضي في الثالثة والنصف عصراً والذي يقدمه المذيع أحمد سلطان.

يعقب ذلك في السادسة والنصف مساء فيلم وثائقي لتاريخ وإنجازات الفريقين، ثم استوديو في السابعة مساء وحتى نهاية المباراة، وأخيراً المحصلة لأحداث السوبر عبر برنامج ملاعبنا الذي يقدمه علي الظبياني. وأكد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، أن قيمة الحدث هي ما فرضت أن نكون على قدر المسؤولية، لذلك خصصت القناة 12 ساعة متواصلة ومتنوعة لن يمل منها المشاهد.