خدمات خاصة لجماهير السوبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهت رابطة المحترفين، جميع الترتيبات الخاصة بمباراة كأس سوبر الخليج العربي بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي المقامة في الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي، وعملت على توفير خدمات وتسهيلات للجماهير، لجعل تجربة يوم المباراة متميزة.

وقامت الرابطة بالتعاون مع ناديي الشارقة وشباب الأهلي، وبتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بتوفير أربع حافلات لنقل الجماهير من محطة مترو عود ميثاء إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمعدل حافلتين لجماهير كل فريق.

وتخصص الرابطة مكتب الأمانات بالقرب من كشك التذاكر، يتم فيه حفظ المقتنيات الشخصية التي لا يسمح بها في المدرجات، مثل أجهزة شحن الطاقة، والعطور وأدوات التجميل، والأقلام المعدنية، وكاميرات التصوير الشخصية الاحترافية، والأجهزة الإلكترونية اللوحية والمحمولة، والمظلات وعصا السيلفي.

وسيكون بإمكان أصحاب الهمم من جماهير الفريقين، الحضور مجاناً باستخدام البطاقة الموسمية، وخصصت البوابة رقم 7، لجماهير الشارقة، والبوابة رقم 17، لجماهير شباب الأهلي.

ويتواجد 300 متطوع من مارشال الإمارات في مباراة كأس سوبر الخليج العربي، موزعين في أرجاء الاستاد، لإرشاد الجماهير وتقديم الدعم لهم من خلال تزويدهم المعلومات الخاصة بالبوابات، والمقاعد، وأكشاك التذاكر.