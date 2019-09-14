محمد جابر: الفوز بالسوبر خير بداية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر محمد جابر مدافع فريق شباب الأهلي، أن الفوز بكأس سوبر الخليج العربي على حساب الشارقة اليوم، سيكون خير بداية للفريق مع انطلاقة الموسم الجديد، مؤكداً أن مواجهة الفريقين دائماً ما تكون من التحديات القوية التي يشهدها الموسم الكروي.

وقال: «قمنا بالتدريب بشكل منتظم خلال الأيام الماضية استعداداً للقاء الشارقة، ووصل الفريق إلى مرحلة طيبة من الانسجام بين اللاعبين المواطنين والأجانب، ومنهم اللاعبون الجدد الذين انضموا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية».

وأعرب جابر، عن ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على تجاوز الشارقة وإحراز لقب كأس السوبر، وقال: «لاعبو شباب الأهلي، يبحثون دائماً عن البطولات، ونحن قادرون دائماً على إسعاد جمهورنا».