سالم حديد يطالب بالروح الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

طالب سالم حديد نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق لاعبي شباب الأهلي والشارقة بالتحلي بالروح الرياضية عندما يلتقيان اليوم على شرف كأس سوبر الخليج العربي، مشيراً إلى أن التحلي بالروح الرياضية مطلب، والانضباط التكتيكي مهم في بداية الموسم، مشيراً إلى أن اللقاء سيعطي انطباعاً عن قوة النسخة الحالية لدوري الخليج العربي.

وقال: «أعتقد أن الفريقين في أتم الجاهزية لخوض البطولة، من خلال المعسكرات الصيفية الخارجية والمباريات الودية»، مشيراً إلى أن نتائج مباريات كأس الخليج العربي ليست مقياساً لقوة الفريقين أو ضعفهما، موضحاً: «أرى أنهما قاما بالتحضيرات التي تناسب أهمية المباراة، وبالتأكيد سنشهد مباراة قوية من الطرفين لوجود لاعبين مهاريين على صعيد المحترفين الأجانب والمواطنين».

وفي نهاية حديثه توقع سالم حديد فوز الشارقة على شباب الأهلي ونيل لقب النسخة الحالية لكأس السوبر متجاوزاً الفرسان ومتوجاً باللقب.