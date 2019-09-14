عبد المجيد رستم: جماهير شباب الأهلي جاهزة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أكد عبد المجيد غانم رستم عضو مجلس جماهير شباب الأهلي، على جاهزية جماهير الفرسان لمواجهة فريق الشارقة في كأس السوبر اليوم، لدعم ومساندة الفريق لبداية موسم حصد الألقاب، حيث تطمح الجماهير للجمع بين الكؤوس والبطولات في الموسم الجديد.

وكشف رستم عن التحضيرات اللوجستية المتكاملة لتواجد قوي وفاعل لجماهير الفرسان، ووصف ملعب استاد آل مكتوم بأنه فأل حسن على فريق شباب الأهلي، الذي بات الفريق يحقق فيه نتائج جيدة قبل وبعد التجديد، لافتاً إلى أن المواجهة السابقة للفريق أمام فريق النصر في ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي كانت بمثابة بروفة ناجحة فنياً وجماهيرياً.