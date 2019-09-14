لوفانور: الفوز بالسوبر سيكون أفضل بداية للموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتبر المولدوفي لوفانور هنريكي لاعب نادي شباب الأهلي أن الفوز بلقب كأس سوبر الخليج العربي سيكون أفضل بداية للموسم الجديد بالنسبة لفريقه، مشيراً إلى أن الحصول على بطولة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم ويهيئ الأجواء أكثر.

واعترف لوفانور بصعوبة المهمة أمام فريق الشارقة، موضحاً أن الشارقة عزز صفوفه بعدد من العناصر المميزة، متوقعاً أن يكون المنافس في كامل قوته، وهو ما يلزمهم بالقتال طوال زمن المباراة وبذل كل الجهد الممكن من أجل ضمان التتويج باللقب الكبير.

وقال: «يجب أن نحتفظ بقوتنا، علينا ألا ندخر أي جهد في هذه المباراة التي لا تحتمل القسمة على اثنين، علينا تحقيق هذه البطولة والتتويج بلقبها لتكون خير انطلاقة للموسم الجديد».