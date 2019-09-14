إيغور كورنادو: لقب الدوري أصبح من الماضي

أكد إيغور كورنادو المحترف في صفوف الشارقة، أن حصول فريقه على درع دوري الخليج العربي بات من الماضي، ويتطلع حالياً لحصد بطولة جديدة، مبدياً سعادته بخوض مباراة شيقة في بداية الموسم، وقال: «فريق الشارقة كما هو لم يتغير شيء، وسبق وأن فزنا على شباب الأهلي ذهاباً وإياباً لكن نتذكر جيداً كيف عانينا أمامه، وقمنا بالتحضير لهذه المباراة بشكل جيد، ونعرف الخصم جيداً وجاهزون لمواجهته».

وأبدى محترف الشارقة سعادته بتمديد عقده حتى 2023، مشيراً إلى أن هذا يدلل عن سعادته بالتواجد في النادي، وكذلك ثقة الإدارة في قدراته.

وأشاد إيغور بأداء زميله ريكاردو غوميز، مشيراً إلى أن المهاجم لا يستطيع أن يعيش بدون أهداف، و«هاتريك» غوميز في مرمى عجمان أزال حملاً كبيراً من على ظهره.