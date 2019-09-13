عبد المجيد رستم : جماهير شباب الأهلي جاهزة للسوبر

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

أكد عبد المجيد غانم رستم عضو مجلس جماهير شباب الأهلي على جاهزية جماهير الفرسان لمواجهة فريق الشارقة في كأس السوبر يوم غدٍ السبت على ملعب آل مكتوم، لدعم ومساندة الفريق لأجل بداية موسم حصد الألقاب الذي تريده الجماهير موسوماً استثنائياً لشباب الأهلي الذي لا ينقصه شيء لمواصلة صيد البطولات، والتي اكتفى في الموسم الماضي بالتتويج باثنين منها فقط، "كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي"، وكان على بعد خطوات فقط من التتويج بدرع دوري الخليج العربي ، وهو ما تأمل جماهير شباب الأهلي تحقيقه في هذا الموسم

وألا يفلت الدرع الغالية من خزائن النادي وستكون البداية غداً بكأس السوبر.

وكشف رستم عن التحضيرات اللوجستية المتكاملة من قبل مجلس إدارة جماهير نادي شباب الأهلي وبدعم مباشر من مجلس إدارة النادي، ومجلس إدارة شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم والعديد من رجالات النادي والمحبين الذين أبدوا جاهزيتهم الكاملة لأجل تواجد قوي وفاعل لجماهير الفرسان في مدرجات استاد آل مكتوم.

ووصف رستم ملعب استاد آل مكتوم بأنه فأل حسن على فريق شباب الأهلي، الذي بات الفريق يحقق فيه نتائج جيدة قبل وبعد التجديد، لافتاً إلى أن المواجهة السابقة للفريق أمام فريق النصر ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي كانت بمثابة بروفة ناجحة فنياً وجماهيرياً لمواجهة السوبر غداً السبت.

وتوجه رستم بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " على رؤيته الثاقبة وقراره الحكيم في دمج اندية " الأهلي، والشباب، ودبي " في نادٍ واحد ليكون الناتج نادياً عالمياً لا يقهر، يكون فخراً للدولة في الاستحقاقات العربية والإقليمية والدولية، لأن رؤية سموه هي الرقم واحد عالمياً وليس محليا فحسب.