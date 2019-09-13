مبخوت مرشح لجائزة الهدف الآسيوي الأجمل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهدف الثاني لمهاجم منتخبنا الوطني الأول علي مبخوت، في مرمى منتخب ماليزيا في المباراة التي فاز فيها "الأبيض" 2-1، للفوز بجائزة أجمل هدف في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان مبخوت، قد سجل الهدف في الدقيقة 75، من كرة استلمها من منتصف الملعب، وانطلق بها مباشرة باتجاه حارس مرمى ماليزيا، ليضعها في الشباك، معلناً فوز منتخبنا بأولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة.

ويتنافس مع مبخوت على الجائزة، كل من الياباني شويا ناكاجيما، والأسترالي آرون موي، والإندونيسي البيرتو غونساليز، واليمني محسن محمد قراوي، وتم طرح التصويت أمام الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي للكرة على الانترنت.