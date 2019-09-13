الاتحاد الآسيوي يشيد بقدرات مبخوت

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالقدرات الخاصة لمهاجم منتخبنا الوطني الأول علي مبخوت، بعد تألقه وتسجيله هدفي الفوز على منتخب ماليزيا يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي حسمها "الأبيض" 2-1، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وضع الاتحاد الآسيوي، مبخوت على قمة نجوم منتخبات غرب آسيا، الذين صنعوا الفارق لمنتخبات بلادهم، وساهموا في صنع الفارق خلال مباريات الجولة الثانية للتصفيات، مشيراً إلى أن مبخوت نجح في قيادة منتخب الإمارات إلى قلب تأخره أمام ماليزيا في كوالالمبور ليحقق الفوز بنتيجة 2-1، وأن مبخوت فرض نفسه نجماً للمباراة بعدما سجل هدفي المنتخب الإماراتي، وجاء الأول عبر كرة رأسية، ثم الثاني من خلال هجمة سريعة.

وأوضح الاتحاد القاري، أن دور المبخوت لم يقتصر على تسجيل الهدفين فقط، بل كانت تحركاته المستمرة، مصدر خطورة على المرمى، وتسبب بإرباك للدفاع الماليزي من خلال الضغط المستمر.

وبين أن مبخوت يواصل التألق في صفوف منتخب الإمارات، بعدما كان سجل ثلاثة أهداف خلال نهائيات كأس آسيا 2019، ومن قبلها توج هدافاً لكأس آسيا 2015 في أستراليا برصيد 5 أهداف.

وجاء في المركز الثاني، محسن قراوي لاعب المنتخب اليمني، والذي نجح في تحقيق نتيجة مميزة، عندما تعادل مع السعودية 2-2، على ملعب استاد البحرين الوطني في المنامة، بعدما خطف الأنظار في هذه المباراة من خلال الهدف الأول الذي سجله عبر تسديدة مقصية جميلة على الطاير بعيداً عن متناول الحارس عبد الله المعيوف، واعتبر الاتحاد أن هذا الهدف، من أجمل أهداف التصفيات حتى الآن.

وجاء في المركز الثالث، كميل الأسود لاعب المنتخب البحريني، بعدما فرض نفسه كأحد أفضل نجوم منتخب البحرين في الفترة الحالية، وذلك بعدما سجل هدف الفوز الثمين على كمبوديا 1-0 في فنوم بينه، وبعدما عانى منتخب البحرين طوال المباراة في تجاوز التنظيم الدفاعي للمنتخب الكمبودي الذي عمد إلى إغلاق كافة المساحات أمام مرماه، وحرمان مهاجمي البحرين من فرص التسديد على المرمى، قبل أن يأتي هدف الفوز في الدقيقة 78.

وقبل ذلك كان كميل الأسود، سجل هدف البحرين في الجولة الأولى، عندما تعادل الفريق مع العراق 1-1 في المنامة، والمهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يلعب في صفوف نادي الرفاع، بات يحمل طموحات الجماهير البحرينية في العثور على جيل جديد يقود المنتخب لبلوغ الدور الثالث من التصفيات في مجموعة تضم منتخبي إيران والعراق.