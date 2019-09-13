9 لاعبين جدد يعزّزون تشكيلة الفريقين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزز فريقا الشارقة وشباب الأهلي صفوفهما بتسجيل تسعة لاعبين بواقع خمسة للشارقة وأربعة لشباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، وينتظر أن يظهر معظم هؤلاء اللاعبين في مباراة كأس سوبر الخليج العربي المقبلة التي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء غد باستاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي.

احتفظ فريق الشارقة بالبرازيلي ايغور كورنادو، والأوزبكي أوتابيك شوكوروف وريان مينديز من جزر الرأس الأخضر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققوه مع الفريق في الموسم الماضي، فيما غادر لاعب أجنبي واحد هو البرازيلي ويلتون سواريس المنتقل إلى صفوف الوصل.

ولم يجد الشارقة صعوبة كبيرة في تعويض ويلتون سواريس هدافه في الموسم السابق، حيث قام بقيد لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز من بارتيزان بلغراد الصربي، ولم ينتظر القادم الجديد كثيراً ليعلن عن نفسه بقوة.

دعم

بدا واضحاً أن بطل دوري الخليج العربي في نسخته الأخيرة ركز بشدة على دعم فريقه بلاعبين مواطنين مميزين ليكونوا إضافة حقيقية للأجانب الأربعة الذين يعتبرون مركز الثقل في تشكيلة المدرب عبد العزيز العنبري. فضم الشارقة ثلاثي الوحدة سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وطارق الخديم، ويعتبر الثنائي طارق الخديم ومحمد عبد الباسط من العناصر المهمة التي شاركت في تشكيلة العنابي في الموسم الماضي حيث خاض الأول 18 مباراة ولعب الثاني 21 مباراة، فيما ظهر سالم سلطان في سبع مباريات.

اللاعب المواطن الرابع الذي تعاقد معه الشارقة هو محمد خلفان الذي لعب مع فريقه السابق الفجيرة 17 مباراة في الموسم الماضي، من جانبه، استغنى شباب الأهلي عن ثلاثة من لاعبيه الأجانب الأربعة الذين أكملوا معه الموسم السابق، وهم الإكوادوري خايمي أيوفي والأرجنتينيان ايمليانو فيتشيو وماورو دياز، فيما احتفظ بأجنبي وحيد هو لوفانور هنريكي، وبالمقابل استعان شباب الأهلي بلاعب محلي وحيد هو قائد بني ياس السابق يوسف جابر.

تميز

ورغم تأخر شباب الأهلي في الإعلان عن صفقات الأجانب إلا أن الفريق نجح في النهاية في كسب ثلاثة لاعبين مميزين، كان أولهم لاعب خط الوسط السويسري ديفيد مارياني 28 سنة، قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري. وضم شباب الأهلي الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا 26 سنة من فريق ديبورتيفو لاكورونيا الاسباني.

انطلاق

وبعد انطلاقة الموسم وبداية مباريات كأس الخليج العربي فاجأ شباب الأهلي المتابعين بقيد البرازيلي ليوناردو دي سوزا 27 سنة، بعد أن أنهى اللاعب عقده مع الوحدة,

مشاركة

على صعيد اللاعبين المواطنين اكتفى شباب الأهلي بالمخضرم يوسف جابر 34 سنة، والذي يعتبر واحداً من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مسابقات رابطة المحترفين بأكثر من 270 مباراة وظهر جابر مع فريقه السابق بني ياس في 31 مباراة في الموسم الماضي.

وفي فئة اللاعبين المقيمين تعاقد الشارقة مع لاعب وحيد هو البرازيلي ماركوس ميلوني، بينما سجل شباب الأهلي ثلاثة برازيليين هم جوستافو هنريكي، ويسلي بيريرا، وليوناردو سباداسيو، ولم يشارك أي من اللاعبين الثلاثة مع الفريق في أي مباراة رسمية حتى نهاية الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي.