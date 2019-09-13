6 لاعبين في صدارة الهدافين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يتشارك ستة لاعبين لقب هداف كأس سوبر الخليج العربي برصيد هدفين لكل منهم، وهم البرازيلي إيميرسون مع العين في موسم 2009-2010، الجزائري كريم كركار بقميص الإمارات في موسم 2010-2011، البرازيلي هوغو هنريكي مع الوحدة في موسم 2011-2012، النيجيري إيمانويل إيمينيكي بألوان العين في موسم 2015-2016، بالإضافة إلى المغربي مراد باتنا، الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي سجل في نسختين مختلفتين من البطولة مع نفس الفريق، حيث سجل للوحدة في موسمي 2017-2018 و2018-2019، بينما يظل إبراهيم دياكيه اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس سوبر الخليج العربي مع فريقين مختلفين، حيث أحرز هدفاً بألوان الجزيرة في موسم 2011-2012، وعاد ليزور الشباب بقميص العين الموسم الماضي.