عادل الحوسني: الفوز للأكثر تركيزاً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحدث حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني عن مباراة كأس سوبر الخليج العربي المرتقبة بين فريقه وشباب الأهلي دبي، واصفاً المباراة بالقوية، مشيراً إلى تساوي فرص الفريقين.

وقال: «المباراة ستكون قوية بلا شك، فهي مباراة بطولة، وحظوظ الفريقين قبل صافرة البداية متساوية». وأضاف: «بعد بداية المباراة وداخل الملعب، الفوز سيكون حليف الفريق الأكثر تركيزاً، وسنسعى أن نكون ذلك الفريق»، وتمنى الحوسني مساندة جمهور الملك.

وأضاف قائلاً: «أتمنى أن يوجد جمهورنا بكثافة في المدرجات، مؤازرين للاعبين داخل الملعب، فدورهم لا يقل عن دور اللاعبين، وهم عودونا دائماً على الوقوف خلفنا، وإن شاء الله بوقفتهم ستكون البطولة من نصيب الملك».