شباب الأهلي والشارقة يضعان لمسات السوبر الأخيرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي ــ الشارقة - عز الدين جاد الله

يؤدي فريقا الشارقة وشباب الأهلي مساء اليوم، تدريبهما الأخير، استعداداً لمواجهة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم غداً، وذلك على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، الذي يحتضن تلك المباراة على أول ألقاب الموسم الجديد 2019-2020. ويقام التدريب الرسمي للفريقين لمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق الشارقة في السابعة مساءً، ويليه فريق شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً، باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.

أما المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحافية التابعة لملعب المباراة مساء اليوم أيضاً، حيث يبدأ المؤتمر الخاص بنادي شباب الأهلي في الرابعة والنصف عصراً، ويليه المؤتمر الصحافي للشارقة في الخامسة مساءً، ويحضره المدير الفني للفريق ولاعب أساسي.

معايير

في الوقت الذي تتواصل فيه تدريبات وتحضيرات الفريقين للمواجهة، لا يزال نجوم الزمن الجميل يتفاعلون مع تحدي السوبر، واعتبر حمزة عباس لاعب شباب الأهلي السابق، أن مواجهة كأس السوبر، ستكون مختلفة بين الفريقين، ولا تخضع للمواجهات السابقة التي خاضها الفريق خلال الأيام الأخيرة ضمن كأس الخليج العربي . وأضاف: «الشارقة، يدخل إلى كأس السوبر بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهذا في حد ذاته مؤشر لطبيعة وأهمية المباراة التي سنتابعها غداً، على أرض ملعب استاد آل مكتوم، والتي أعتبرها تحفة معمارية رياضية، تزيد من قيمة وجمالية مباراة السوبر».

مشاركة

وأوضح: «لكن لا يجب أن نقيم الفريقين على ضوء ما قدماه في كأس المحترفين، لأن لكل مباراة أو بطولة ظروفها، ومواجهات كأس الخليج العربي، جرت في بداية الموسم، وبمشاركة لاعبين جدد في كلا الفريقين، وهو ما يعني احتياج اللاعبين لمزيد من الوقت للتجانس».

أكمل: «لكن في كأس سوبر الخليج العربي، ستكون مباراة واحدة، ولا بد من منتصر، وبالتأكيد سيقدم كلا الفريقين كل ما لديهما من جهد طوال الـ 90 دقيقة، والحمد لله أنه لا يوجد وقت إضافي، ما يجعل تركيز اللاعبين الأكبر على إنهاء المباراة في وقتها الرسمي، تجنباً لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وأتمنى أن يكون الفريقان عند حسن الظن، ويحقق شباب الأهلي اللقب الأول له في الموسم الجديد».

تاريخ

بدوره، أكد عادل حديد نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق، أن جولات كأس الخليج العربي الماضية، ترجح كفة شباب الأهلي في نيل كأس السوبر، نظراً لتاريخ الأهلي في البطولة، كما أن أجانب «الفرسان» أكثر جدية من أجانب الشارقة.

وقال: نتوقع أن نشهد مباراة صعبة على الفريقين، لرغبتهما الكبيرة في الفوز ونيل لقب الكأس، فضلاً عن قوة الفريقين، وما حققاه من إنجازات في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفوز باللقب، سيمنح الفريق المتوج دفعة معنوية كبيرة في بداية الموسم، وسيعطي لاعبيه المزيد من الثقة.

مشاهدة

وأضاف: نتمنى للجميع التوفيق، ونتطلع إلى مشاهدة مباراة ممتعة، ينتظرها الجمهور بشغف وتابع: بلا شك، فإن قوة المسابقات المحلية تسهم في دعم دورينا ومنتخبتنا الوطني والكرة الإماراتية بشكل عام بلاعبين مميزين.

مستوى

أكد عادل حديد أنه رغم الفوز الأخير للشارقة على عجمان في كأس الخليج العربي، إلا أن الفريق بحاجة إلى زيادة جرعات الثقة والعمل التدريبي، والمدرب غير مقصر مع اللاعبين، وقال: الملعب هو الفيصل في مباراة «السوبر»، والنتائج الإيجابية مطلب، ونتمنى للشارقة المزيد من مضاعفة الجهد، حتى يشعر محبوه بالراحة، وخاصة مع وجود قلق بشأن عدة مراكز تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والدعم وتصحيح الأخطاء.