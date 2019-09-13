العبدول: الزعيم عالمي يستحق قناة تلفزيونية خاصة

المصدر: العين- طلحة عبد الله

أكد سهيل العبدول رئيس مجلس إدارة (شركة العبدول ميديا)، الرئيس التنفيذي لقناة العين، أن الهدف من إطلاق القناة، هو الوجود مع نادي العين العالمي، بعد أن خلصت الدراسة الخاصة بالمشروع، إلى أن الزعيم هو الأنسب، لأنه يملك المقومات والإمكانات كافة، ولا يمكن لمثل هذا المشروع أن ينجح إلا بالشراكة مع مؤسسة أو كيان في قامة نادي العين، خصوصاً أن النادي كانت لديه أصلاً فكرة إطلاق قناة، ولذلك تلاقت أفكارنا، وتبلورت في هذه الشراكة، بعد أن عكفنا على دراستها لمدة عام.

وقال العبدول في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، على هامش توقيع نادي العين لاتفاقية شراكة مع (رؤية الإمارات) التابعة لاتصالات: العين نادٍ عالمي بدون مجاملة، فقد حقق إنجازاً غير مسبوق في منطقة الخليج، عندما حل وصيفاً لأندية العالم في العام الماضي، كما أنه النادي الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا في الدولة، ولذلك وجب أن تكون لديه قناة تلفزيونية، ويستحق أن نقدم له إعلاماً يناسب تاريخه ومكانته وإنجازاته، وسيتم إتاحة الفرصة للمواهب للعمل في القناة في المجالات كافة.

انطلاقة

وكشف العبدول عن أن الانطلاقة الحقيقية للقناة، ستكون من قلب استاد هزاع بن زايد في 19 الجاري، مع بداية دوري الخليج العربي لكرة القدم، موضحاً أن هناك فرقاً وكوادر منتشرة في كل مكان، لتغطي الفعاليات الموجودة في المدينة، وبالنسبة للنادي، فسيتم تسليط الضوء على إمكانات النادي، والبنى التحتية لاستاد هزاع بن زايد وملحقاته الجميلة، وتعريف الجمهور بها، كما ستكون القناة حلقة وصل بين النادي وجمهوره، وإجراء الأحاديث والتصريحات والتحقيقات مع الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، وأوضح أن القناة ستعمل على نطاق واسع، لتغطية جميع الأنشطة والفعاليات في دار الزين، بما في ذلك الثقافية والفنية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية، فيما ستخصص نسبة 30 % لتغطية الجانب الرياضي الخاص بالنادي، غير أنه استطرد موضحاً أنه بالإمكان الارتفاع بنسبة التغطيات الرياضية الخاصة بالنادي إلى أكثر من 50 %، حسب أهمية الأحداث الرياضية، ولن يقتصر الأمر فقط على نادي العين في هذه الحالة، إذ إن القناة يمكن أن تغطي الأحداث الرياضية والألعاب والدوريات المهمة في الدولة، مثل الجوجيتسو، والجودو وغيرها.