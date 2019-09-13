العنابي يواصل استعداداته للقاء الذئاب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للتدريبات، غداً السبت، استعداداً لمواجهة ذئاب الفجيرة الجمعة المقبل، في مستهل مشوار العنابي في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

ومنح الجهاز الفني للوحدة، بقيادة الهولندي موريس شتاين، لاعبي الفريق راحة لمدة يومين، أمس واليوم، وذلك لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجدداً للتدريبات، استعداداً لانطلاقة الدوري. ومن المنتظر أن تكتمل صفوف الفريق في التدريبات اعتباراً من الغد، بعد مشاركة رباعي المنتخب الوطني الأول، محمد الشامسي ومحمد برغش وخليل إبراهيم وحمدان الكمالي، مع الأبيض في مباراة ماليزيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائية كأس العالم 2022، بالإضافة إلى قائد الفريق إسماعيل مطر، الذي ينتظم في التدريبات بعد عودته من ألمانيا، عقب إجرائه فحوصات طبية دورية للاطمئنان على سلامته.

ويشارك في التدريبات الرباعي الأجنبي، بما فيهم الوافد الجديد الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس)، الذي كان قد انتظم في تدريبات الفريق عقب الإعلان عن انضمامه مباشرة، إذ يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب ليتأقلم سريعاً مع الفريق، حيث من المتوقع أن يظهر في تشكيلة العنابي في مباراة الفجيرة.

وكان الهولندي موريس شتاين، قد أبدى رضاه عما وصل إليه الفريق بشكل تدريجي خلال المرحلة الماضية، منذ بداية فترة الإعداد، والثقة التي منحها للاعبين الشباب في مباريات كأس الخليج العربي، التي نجح من خلالها الوحدة في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من الفوز على الفجيرة والشارقة بنفس النتيجة 3-1، والتعادل مع بني ياس في الجولة الثالثة بهدف لكل منهما يوم السبت الماضي.