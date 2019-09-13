شباب الأهلي دبي بطل كأس السوبر أربع مرات

يملك فريق شباب الأهلي دبي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر منذ انطلاق الاحتراف، بحصوله على اللقب أربع مرات في مواسم (2008-2009، 2013-2014، 2014-2015 و2016-2017)، يليه فريقي العين والوحدة، حيث نال كل منهما لقب كأس السوبر ثلاث مرات، حيث حصد الزعيم العيناوي اللقب الغالي في مواسم (2009-2010، 2012-2013، 2015-2016)، في حين حصد أصحاب السعادة الوحدة ألقاب مواسم (2011-2012، 2017-2018 و2018-2019)، فيما فاز فريق الإمارات باللقب مرة واحدة في موسم 2010-2011.

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