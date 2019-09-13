استعدادات «سوبر» لشباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يكثف فريقا شباب الأهلي والشارقة، استعداداتهما لمباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم المقررة غداً، ويشهد استاد آل مكتوم بنادي النصر اليوم، التدريب الرسمي للفريقين، لمدة ساعة كاملة لكل فريق، ومن المنتظر مشاركة 9 وجوه جديدة في المباراة من الصفقات الجديدة في صفوف الفريقين.

من ناحية أخرى، علم «البيان الرياضي» أن حكم الدرجة الأولى محمد عبيد سيدير لقاء السوبر، ويعتبر اللقاء أول نهائي يديره محمد عبيد، الذي ظهر بمستوى طيب خلال المواسم الماضية، ما أهله لنيل ثقة لجنة الحكام في تكليفه بإدارة «السوبر»، وتكتمت لجنة الحكام على خبر تعيين طاقم تحكيم المباراة، تحسباً لردود الأفعال من الناديين، خاصة أن اللجنة تمنح الثقة، والدعم لحكام الأولى بشكل كبير من انطلاقة منافسات الموسم الجديد، من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، والتي غاب عنها الحكام الدوليون.