النصر يجهّز بافيـز لموقعة الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بدأ التشيلي استيبان بافيز لاعب النصر، في التدريب بالكرة بشكل منفرد، في انتظار انضمامه للتدريبات الجماعية للفريق، بعد غد، استعداداً لموقعة الوصل بالجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي باستاد آل مكتوم 20 الجاري، ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى تجهيز اللاعب للمباراة، وكان بافيز تعرض لإصابة خلال معسكر الفريق في ألمانيا، تسببت في حرمانه من الظهور في تشكيلة النصر.

ويعوّل النصر على استعادة أغلب نجومه الذين غابوا عن الفريق في الجولات الماضية لكأس الخليج العربي لأسباب صحية أو ارتباطهم مع المنتخبات ، وفي مقدمهم بافيز وبراندلي كواس وحبيب الفردان وجاسم يعقوب وطارق أحمد وسعيد سويدان، بهدف استعادة توازنه، والعودة إلى سكة الانتصارات.