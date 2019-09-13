43.000 مشجّع «شاهد» على فوز منتخبنا

المصدر: كوالالمبور- البيان الرياضي

شهدت أول جولتين من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حضور أكثر من 468 ألف مشجع في 32 مباراة، وكانت مباراة منتخبنا الوطني ومستضيفه الماليزي، واحدة من أكثر المباريات حضوراً للجماهير، وبلغ عددها 43.000 مشجع بالاستاد الوطني في كوالالمبور، وسجلت مباراة إندونيسيا وماليزيا في الجولة الأولى، الرقم الأعلى في الحضور الجماهيري، وتابع المباراة في الملعب 54.659 مشجعاً باستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا.

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في أول جولتين 468.778 مشجعاً، بمعدل 14.649 مشجعاً في المباراة الواحدة.

وحضر مباراة كمبوديا وهونغ كونغ في الجولة الأولى، 45.500 مشجع على الاستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه، ومباراة كمبوديا والبحرين، بالجولة الثانية 45.000 مشجع.

وينتظر أن تشهد الجولات المقبلة ارتفاعاً في عدد الحضور الجماهيري، مع تصاعد وتيرة المنافسة، وخوض المنتخبات الأعلى تصنيفاً مباريات حاسمة في سباق التأهل للدور الثالث.