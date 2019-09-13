جماهير العين تترقب عودة ثنائي الدفاع

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تترقب جماهير العين، مشاركة محمد أحمد ومحمد فائز ثنائي دفاع العين، في تشكيل مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء 20 الجاري باستاد هزاع بن زايد بالجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ووصل اللاعبان إلى درجة كبيرة من الجاهزية البدنية، بعد التدريبات المكثفة التي خضعا لها خلال الفترة الأخيرة، عقب شفائهما من الإصابة، وينتظر أن يكونا ضمن خيارات المدرب الكرواتي إيفان ليكو في مباراة كلباء.

وتدعم عودة الثنائي دفاع العين بعد غياب امتد لفترة طويلة، وكان محمد أحمد، أصيب في الرباط الصليبي يناير الماضي، خلال مباراة منتخبنا مع أستراليا، بنهائيات أمم آسيا.