«عيال الذيب» من عمان إلى دبي لدعم الفرسان

المصدر: دبي ـ عماد الدين إبراهيم

في ظل ما تعانيه ملاعبنا من عزوف جماهيري عن حضور المباريات، ووصول عدد المشجعين أحيانا إلى الرقم 100 فقط ،ضربت فرقة عيال الذيب الموسيقية الشعبية العمانية موعداً مع لقاء السوبر الإماراتي حباً ودعماً لفريق شباب الأهلي، في مفاجاة سارة لـ " فرسان دبي" وأكد أعضاء الفرقة بقيادة علي سعيد البريكي ومجموعته المبهرة التي تضم كلاً من علي الخالدي، حسن المريكي، محمد الخالدي، رامز القطيطي، أنهم ينتظرون صافرة البداية ليعبروا عن عشقهم «للأخضر والأحمر» ويعزفون أحلى الألحان مع إبداعات الموسيقار لوفانور ومجموعته حيث يعتبرون السوبر مفتاح البطولات لفرسان دار الحي.



وأكد علي البريكي بثقة أن كأس السوبر سيغادر ملعب آل مكتوم إلى قلعة «الأحمر والأخضر» وسط دار الحي في بداية موسم لن ترضى فيه جماهير شباب الأهلي إلا بجميع الكؤوس وليس ثنائية فقط وأشار إلى أن «عيال الذيب» سيظلون مساندين للفريق في الميدان دوماً .