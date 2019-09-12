الشارقة يجدد عقد ايجور حتى 2023

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

جدد نادي الشارقة تعاقد نجم الفريق المحترف البرازيلي إيغور كورنادو حتى 2023 وذلك عبر عقد جديد وقع مساء الخميس بمقر شركة نادي الشارقة للاستثمار كان من أبرز بنوده وضع شرط جزائي لفسخ التعاقد يبلغ 20 مليون يورو، أناب عن نادي الشارقة في التوقيع سالم ضاعن التميمي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في حضور ممثلي اللاعب القانونيين ووكيلته وبحضور محسن مصبح رئيس شركة القدم وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة المستشار القانوني وناصر سعيد بن عفصان امين عام نادي الشارقة عضو مجلس ادارة شركة كرة القدم..

عقب التوقيع تحدث ناصر سعيد بن عفصان امين عام نادي الشارقة والمتحدث الرسمي للنادي واصفاً تمديد التعاقد بالمهم والذي يأتي ضمن سياسة مجلس الإدارة بدعم الاستقرار في الفريق والحفاظ على النجوم نافياً ان يكون التمديد استجابة لأي ضغوط من أندية ترغب في خدمات الساحر البرازيلي وقال:" السعي خلف اللاعبين المميزين ومحاولة استقطابهم حق مشروع للجميع ولا يغضبنا ولا يضايقنا" ومضى في حديثه قائلاً " نحن من سعى كإدارة للنادي لتمديد تعاقد كورنادو باعتباره لاعبا مميزا وركنا أساسيا ضمن بناء الفريق وقدمنا له عرضا بالتمديد نال استحسانه ورضا ممثليه فقمنا بالتوقيع عليه اليوم "

وكشف بن عفصان عن استمرار سياسة مجلس الإدارة في تمديد التعاقد مع اللاعبين المميزين وقال:" نحن نسعى دائماً للحفاظ على استقرار الفريق وقمنا بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين حسب رغبة المدرب والفترة القادمة ستشهد تمديد عقود بعض اللاعبين المميزين ممن اقتربت عقودهم على الانتهاء كما مددنا عقود البعض في الفترة السابقة".

وكان النجم البرازيلي الذي أكمل عامه الـ 27 في أغسطس الماضي قد التحق بصفوف الملك قادماً من باليرمو الإيطالي في موسم 2018/2019 قد قاد الفريق للفوز بلقب دوري الخليج العربي بعد غياب 23 عاما عن الإمارة الباسمة ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة حسب رابطة المحترفين الإماراتية وكان من المساهمين الرئيسيين في الظهور البارز لفرقة نادي الشارقة في الموسم الماضي.