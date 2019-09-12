الجزيرة يغادر لملاقاة النصر العماني في كأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة اليوم عبر مطار دبي الدولي لملاقاة النصر العماني في الدور الـ 32، لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحتضن ستاد مجمع صلالة المباراة بعد غد السبت في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وكان "فخر أبوظبي" قد اتم استعداداته حيث وضع المدير الفني للفريق يورغن استريبل الملامح النهائية للمواجهة الأولى في البطولة، واكتمل عقد الفريق بانضمام الدوليين، والذين حصلوا على يوم للراحة بعد فوز "الأبيض" على ماليزيا 2/1، في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022وكأس آسيا 2023.