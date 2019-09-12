خميس إسماعيل: لا أعذار للخسارة

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد كابتن فريق الوصل النجم خميس إسماعيل أنه لا توجد أعذار للخسارة أمام نادي الفجيرة ضمن الأسبوع الثالث لكأس الخليج العربي الأسبوع الماضي، وأضاف قائلاً: «خضنا 3 مباريات صعبة في الأسابيع الماضية سواء في كأس محمد السادس للأندية الأبطال أو كأس الخليج العربي، ولكن هذا ليس عذراً، بل حاولنا خلال مباراتنا مع الفجيرة وأضعنا عدداً من الفرص المستحقة». وقال خميس إسماعيل إن الإمبراطور ما زال ينافس على كأس الخليج العربي، وهناك فرصة للتعويض. وأكد خميس إسماعيل أن الوصل هذا الموسم سيكون مختلفاً، إذ يضم الفريق عدداً من اللاعبين الصغار، بالإضافة إلى وجود اللاعبين ذوي الخبرة أمثال البرازيليين فابيو دي ليما وويلتون سواريز، وأيضاً خالد سبيل.

وعن المنافسة هذا الموسم في دوري الخليج العربي، قال خميس إسماعيل: «ليس هناك فريق سهل في الدوري، ويجب علينا أن نكون على أتم الجاهزية»، مضيفاً: «الانسجام هو الجو السائد في الفريق، ونحن نمشي في الطريق الصحيح».

وعن توقعاته لبطل الدوري، أكد خميس إسماعيل أن هناك أكثر من فريق ينافس على الدوري، على رأسهم العين والجزيرة وشباب الأهلي، مضيفاً: «الإمبراطور يطمح أن يكون موسمه مميزاً، وأن نحقق إحدى البطولات الرئيسية، وسنعمل بكل جد على تحقيق هذا الطموح».