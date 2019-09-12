عجمان في تجربة هندية اليوم

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي عجمان، مساء اليوم، بملعبه في استاد راشد بن سعيد تجربة أخيرة ومهمة قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، أمام فريق بلاسترز كيرلا الهندي وهو يعد من الفرق القوية في بلاده ويلعب بدوري المحترفين الهندي، وتأتي التجربة بالنسبة لعجمان من أجل تصحيح كثير من الملاحظات التي كشف عنها المدير الفني أيمن الرمادي عقب خسارة الفريق الكبيرة أمام الشارقة السبت الماضي في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، ولتقييم تنفيذ التكتيك المناسب للفريق وجاهزية اللاعبين بما فيهم المحترفون الأجانب.