143 صفقة حصاد الميركاتو

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ارتفع عدد التعاقدات التي أبرمتها أنديتنا إلى 143 صفقـة قبل أسبوع واحد من ضربة البداية لدوري الخليج العربي و18 يوماً من غلق سوق الانتقالات الصيفية التي انطلقت منذ 9 يوليو الماضي وتغلق أبوابها 30 سبتمبر من الشهر الجاري.

وبالرغم من التفاوت بين الأندية إلا أن أغلبها ضم إلى صفوفه بين 6 و11 لاعباً باستثناء 4 أندية تراوحت تعاقداتها بين 12 و22 لاعباً وهي اتحاد كلباء والظفرة وحتا وخورفكان.

وسجل سوق الانتقالات 72 حالة قيد في صفوف اللاعبين المواطنين تتقدمهم صفقة انتقال عمر عبد الرحمن إلى الجزيرة، فيما شهد سوق التعاقدات على صعيد اللاعبين الأجانب 43 حالة قيد جديدة، و24 تعاقداً في صفوف اللاعبين المقيمين و3 في فئة مواليد الدولة.

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