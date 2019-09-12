شباب الأهلي والشارقة يعلنان الطوارئ

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- الشارقة - عزالدين جاد الله -دبي- البيان الرياضي

قبل 48 ساعة من مواجهة شباب الأهلي والشارقة على كأس سوبر الخليج العربي، المقررة بعد غدٍ السبت، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، أعلن الفريقان حالة الطوارئ، وازداد إيقاع العمل من الجميع، سعياً لاقتناص أول ألقاب الموسم الحالي 2019-2020، وسط تفاعل من نجوم الزمن الجميل في الناديين، الذين يسعون إلى بث الروح الإيجابية وتحفيز اللاعبين، ليكون دافعاً معنوياً مهماً، قبل أيام من انطلاقة مباريات دوري الخليج العربي يوم 19 سبتمبر الجاري.

من المقرر أن يؤدي كلا الفريقين، تدريبهما الرئيسي على ملعبيهما اليوم، والذي يحدد فيهما الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، والوطني عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، الملامح العريضة للخطة التي سيتم تطبيقها على أرض الملعب، في ظل اكتمال عددي وبدني للاعبي الفريقين، والذين يدخلون تحدي السوبر بدون غيابات مؤثرة.

مشاركة

فيما يؤدي الفريقان التدريب الختامي على أرض ملعب المباراة بإستاد آل مكتوم مساء غد الجمعة، والمنتظر أن يشارك فيه اللاعبون الدوليون عقب عودتهم مع منتخبنا الوطني بانتصار مهم من ماليزيا، مما يساهم في زيادة الروح المعنوية لدى الفريقين، والذين مروا بمستويات متباينة خلال مشاركتهم في كأس الخليج العربي.

يعيش شباب الأهلي، فترة تألق لافت في كأس المحترفين، وتمكن من التعادل مع العين 2-2، والفوز على الجزيرة 4-0، وعلى النصر 2-0، وهو الأمر الذي يزيد من حالة الاستقرار المعنوي بين «فرسان دبي»، وفي المقابل، تلقى الشارقة خسارتين في الجولتين الأولى والثانية من البطولة نفسها بنتيجة 0-2 من بني ياس، و1-3 من الوحدة، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على عجمان 5-0 في الجولة الأخيرة، ليستعيد لاعبو الشارقة ثقتهم بأنفسهم في توقيت مهم قبل لقاء السوبر المهم.

موعد مناسب

أكد مصدر مسؤول في رابطة المحترفين تعقيباً على انتقادات البعض بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعد إقامة مباراة السوبر بين شباب الأهلي والشارقة أن الموعد يعتبر مناسباً، حيث تم مراعاة مواعيد مباريات المنتخب الوطني وكذلك انطلاقة منافسات دوري الخليج العربي، ووجود الوقت المناسب أمام لاعبي الفريقين.

جالبوت: الأكثر هدوءاً.. الأقرب للفوز

رأى محمد جالبوت مدرب فريق تحت 21 السابق بنادي شباب الأهلي، أن مواجهة «فرسان دبي» والشارقة تحول إلى ديربي شديد الخصوصية بين الناديين في السنوات الأخيرة، وأن الأكثر هدوءاً داخل المستطيل الأخضر سيكون المرشح الأول لتحقيق الفوز بكأس سوبر الخليج العربي بعد غد.

وأوضح أن مثل تلك المباريات المهمة على الألقاب تخضع نتائجها لأمور ومواقف بسيطة تحدث داخل أرض الملعب. وقال جالبوت: «المباراة بكل تأكيد، لن تكون سهلة على كلا الفريقين، وخاصة بعدما أصبحت ديربي خاصاً بين الناديين، ومن وجهة نظري أن الفريق الذي يكون أكثر ثقة وهدوءاً داخل أرض الملعب سيكون الأقرب إلى تحقيق الفوز».

نتائج

وأضاف: «المؤكد أيضاً، أنه سنتمكن من خلال مباراة السوبر في الحكم الحقيقي على مستوى الفريقين، لأن نتائجهما في كأس الخليج العربي لا يمكن اعتبارها معياراً حقيقياً لما يمكن أن يقدماه في لقاء السوبر، وإن كنت أرى أن شباب الأهلي الأكثر استقراراً فنياً وذهنياً على ضوء نتائجه في مبارياته الثلاث بكأس المحترفين» مؤكداً أن نتيجة مباراة كأس السوبر يمكن أن تكون مفترق طرق مهماً لكلا الفريقين، لأن الفائز بها سيصل إلى درجة عالية من المعنويات قبل أيام من الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي، خاصة أن الفريقين حصدا ألقاب الموسم الماضي بفوز الشارقة ببطولة الدوري، وشباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

الحداد: لقاءات الكؤوس تختلف

أكد المونديالي عبد الرحمن محمد الحداد نجم نادي الشارقة ومنتخبنا الوطني السابق ضمن الكوكبة الذهبية التي شرفت الدولة بنهائيات كأس العالم في إيطاليا عام 1990، أن الشارقة وشباب الأهلي قدما العام الماضي موسماً مميزاً واستحقا المشاركة في كأس سوبر الخليج العربي، لذا نتطلع إلى مشاهدة أداء قوي من كلا الفريقين يكون على مستوى الحدث.

وقال: كشفت جولات كأس الخليج العربي وتحضيرات الفريقين عن استعدادهما للمنافسة بقوة على اللقب، وإن كان الشارقة قد عانى من بعض المشاكل الإدارية، لكنه نجح في تجاوزها وظهر بشكل جيد خصوصاً في المباراة الأخيرة ضد عجمان في الجولة الماضية من الكأس، والأفضلية لشباب الأهلي كونه الأكثر جاهزية، لكن المستوى متقارب ولقاءات الكؤوس تختلف عن غيرها وما يفرق كأس السوبر عن باقي المسابقات أنه من مباراة واحدة والفائز ينال اللقب مباشرة، لذا فإن الاستعداد الذهني مهم والبعد عن الأخطاء الفردية ضرورة ملحة.

نصائح

واختتم المونديالي عبد الرحمن الحداد حديثه بالقول: أرشح الشارقة لنيل لقب كأس سوبر الخليج العربي، ونصائحي للاعبي الفريقين أن يعكسوا المستوى الذي قدموه في الموسم الماضي، وأن يؤكدوا جدارتهم بالإنجازات التي سبق وأن حققوها، وأن يكون لدى المدربين الطموح لنيل اللقب، وأن يبذل اللاعبون جهداً مضاعفاً، وأن يلتزموا بتعليمات المدرب، وأن يتحلوا بالروح الرياضية بعيداً عن العصبية والمشاحنات.

أجواء استثنائية في انتظار الجماهير

يشهد الموقع الإلكتروني الرسمي لبيع التذاكر الإلكترونية لمباراة كأس سوبر الخليج العربي إقبالاً كبيراً على تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي دبي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر بإمارة دبي.

وكانت رابطة المحترفين قد بدأت بيع التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي بأسعار تتراوح بين: 20 درهماً لتذاكر الدرجة الثالثة «خلف المرمى»، 30 درهماً للدرجة الثانية مقابل المنصة، 50 درهماً للدرجة الأولى ثم 200 درهم لفئة كبار الشخصيات. وستكون الجماهير الحاضرة لمباراة كأس سوبر الخليج العربي على موعد مع مجموعة من الفعاليات خارج محيط الملعب تتضمن نقط بيع متنوعة للمأكولات والمشروبات وبأسعار مناسبة.

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