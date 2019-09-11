اتحاد السلة يوقف 3 لاعبين ويبحث عن مدربين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة تكليف نائب رئيس الاتحاد عبد اللطيف الفردان والمدير الفني د.منير بن الحبيب بالبحث عن مدربين متفرغين للمنتخبين الأول والشباب، كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير برئاسة عبد اللطيف الفردان إيقاف ٣ لاعبين من منتخب الشباب هم: سعود مبارك الدعيلي وغيث علي السويدي "الوحدة" 6 أشهر وعمر لؤي "الوصل" 3 أشهر، وتقرر أيضا تعيين راشد عبد الله النقبي مديرا للمنتخبات الوطنية.

من ناحية أخرى، لم يتحدد اسم الفريق الذي يمثل الدولة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل، بعد اعتذار الشارقة عن المشاركة البطولة.