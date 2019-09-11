تأهب في خورفكان قبيل مواجهة حامل اللقب في الدوري

المصدر: خورفكان – محمد فضل

رفض خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان الحكم على مستوى أجانب فريقه في أعقاب خوضهم لثلاث مباريات فقط "270 دقيقة" ضمن مسابقة كأس الخليج العربي التي دشنت موسم 2019-2020 وانتهت اثنتان منها على وقع التعادل السلبي أمام النصر والظفرة فيما خسرنا في الجولة الأولى أمام الجزيرة 3-1 مطالباً بضرورة الصبر على كافة لاعبي الفريق سواء كانوا أجانب أو مواطنين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية تعتبر قصيرة ولا تبين أو توضح إمكانات اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات فنية عالية ستظهر بالتأكيد مع توالي المباريات ومنوهاً في ذات الوقت إلى إطمئنان كبير داخل أروقة النادي ووسط جمهور الفريق بتقديم نسور خورفكان لموسم متميز يتمكنوا من خلاله بتثبيت أقدامهم مع في دوري الأضواء والشهرة وهو الهدف الذي سنعمل من أجل تحقيقه عندما يحين موعد دوري الخليج العربي في التاسع عشر من الشهر الجاري واصفاً مواجهة حامل اللقب فريق الشارقة في الجولة الافتتاحية بالمهمة لفرقة المدرب البرازيلي باولو كاميلي وطاقمه الفني المعاون مطالباً لاعبي نسور خورفكان بضرورة التركيز واتباع توجيهات المدرب وعدم التسرع في الفوز والذي سياتي حتماً في كسر من الثانية .

احترام البطل

وأشار غانم إلى أن مواجهة الشارقة تعتبر ديربي الإمارة الباسمة ونحن من جانبنا نحترم الشارقة والذي يظل فريق كبير له اسمه وسمعته في خارطة دوري الخليج العربي بغض النظر عن تتويجه بدرع المسابقة خلال النسخة الأخيرة من الدوري ولذلك سيكون لزاماً علينا احترام الفريق المضيف لكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية امامه.

ملعب بالمجان

من جانبه وجه نايف المنصوري عضو مجلس شركة كرة القدم بنادي خورفكان الشكر لإدارة نادي اتحاد كلباء والتي سمحت لهم بخوض مباريات الفريق على ملعب الاتحاد دون قيد أو شرط أو حتى دفع أي مبلغ مالي مشيداً بالتعاون الكبير بين الناديين في هذا المجال ونوه المنصوري إلى أن خورفكان سيخوض مباريات الدوري وكاس الخليج العربي على أرضية ملعب اتحاد كلباء لحين الانتهاء من أعمال التشييد التي تطال ملعبهم حالياً والتي ستنتهي يوم 25 ديسمبر القادم وهو الموعد الذي تم تحديده للانتهاء من أعمال التشغيل ليعود بعدها الفريق إلى ملعبه الرئيس .